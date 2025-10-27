Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 e vola in testa a punteggio pieno

Anche Issa Novara, una delle favorite del campionato, si arrende al Palacima contro l’Acrobatica per 3-0 (25-19, 25-23, 25-18). Una partita perfetta delle ragazze di Bruno Napolitano, brave a prendersi la rivincita della finale per la promozione in B1 di due anni fa e a salire in vetta alla classifica con 8 punti, alla pari con Mondovì.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Andrea La Rosa: “Siamo crescendo di partita in partita. Trovarci in testa dopo 3 giornate per noi è un sogno, tenendo conto della forza di molte squadre in questo girone. Il cammino è ancora lungo, ma possiamo dire la nostra. Sabato in Sardegna avremo un altro scontro al vertice contro Palau. Nessuno di noi immaginava un avvio cosi, con una squadra completamente nuova.  Stiamo facendo un buon lavoro anche sulle giovanili: il direttore Diego Boschini sta lavorando con tutto lo staff, dal minivolley alla prima divisione, e abbiamo tante nuove iscritte”.

La MVP Martina Balboni fra lo sponsor Gallina
e il presidente La Rosa

