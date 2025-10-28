L’ultimo acquisto della Fondazione CRAL per la sua Quadreria: un dipinto di Barabino

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha acquistato una nuova significativa opera del pittore Angelo Barabino (Tortona 1883 – Milano 1950), esponente del Divisionismo, amico e allievo di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il dipinto intitolato “Temporale in Val Sangone” (cm. 103 x 103), è un olio su tela realizzato dall’artista intorno al 1920. Proviene da una collezione privata e va ad integrare la ricca sezione di opere d’arte ispirate al Divisionismo di proprietà della Fondazione.

“Temporale in Val Sangone” è uno studio paesaggistico che cattura la drammaticità e la tensione atmosferica di un temporale, rispecchiando lo stato d’animo dell’artista: in primo piano, il cielo dominato da nuvole dense e scure, che suggeriscono l’imminenza della pioggia, e le forme stilizzate di due alberi, che ricordano certe realizzazioni segantiniane.

LE PAROLE – Così il presidente notaio Luciano Mariano: “È la seconda opera d’arte che entra a far parte della collezione della Fondazione nell’arco di poche settimane. Nei giorni scorsi abbiamo presentato al pubblico il pregiato medaglione in marmo policromo raffigurante San Pio V, realizzato nella seconda metà del XVI secolo e attribuito a Leonardo Sormani, oggi possiamo annunciare l’acquisizione di questa opera di Angelo Barabino, artista tortonese di straordinaria sensibilità e figura centrale del panorama pittorico italiano del primo Novecento. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale locale e per la promozione dell’arte come strumento di identità e memoria collettiva”.