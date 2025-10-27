Calcio Sport

La Juve esonera Tudor, Brambilla in panchina contro l’Udinese

Ott 27, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Si esaurisce l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. “Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci”, si legge in una nota del club bianconero. La società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile al tecnico della Juventus Next Gen Massimiliano Brambilla, che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. “Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”, conclude il comunicato della Juve, sconfitta ieri sera all’Olimpico per 1-0 dalla Lazio e a 12 punti in classifica dopo 8 giornate disputate.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

