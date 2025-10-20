Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica espugna il campo di Bellusco e si piazza 4^ in classifica

DiRaimondo Bovone

Ott 20, 2025 , , , ,

L’Acrobatica Alessandria ha espugnato il difficile campo di Bellusco con un secco 3-0, continuando il suo cammino vittorioso e raggiungendo il 4° posto in classifica con 5 punti, -1 dietro alle 3 squadre a punteggio pieno: Garlasco, Mondovi e Villa Cortese.
Questo il parziale di sabato: 13-25, 22-25, 19-25

“Un inizio di campionato da incorniciare, una grande serata – ha sottolineato il presidente La Rosa – la partita perfetta. Possiamo giocare a testa alta con chiunque. Dobbiamo continuare su questa strada: sabato alle 18 ci aspetta un altra gara difficile contro Issa Novara e sarà importante la spinta del Palacima”.

