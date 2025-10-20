Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Se la prima squadra di Tudor ha perso, la seconda di Brambilla ha vinto. Lo ha fatto in trasferta, tornando al successo dopo 2 sconfitte di fila (per 4-2 entrambe) e la sosta nazionali. Decisivi i cambi del tecnico bianconero all’intervallo: nella ripresa la baby-Juve ha cambiato ritmo e ha trovato il gol replicando nel recupero della gara. I bianconeri sono al 10° posto con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 3 perse, gol 16-16) e una gara in meno (recupero mercoledì 22 in casa con il Campobasso). Sempre più nei guai, invece, il Rimini, ultimo a -2 (penalizzato di -12) con la zona playout lontana 5 lunghezze.

RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN 0-2

GOL: 49’ Deme (JNG), 93’ Vacca (JNG)

SAMBENEDETTESE: (3-5-2): Vitali, Bassoli (19’ st. Fabbri), Lepri, Bellodi: Moray (28’ st. Ferrarini), De Vitis (28’ st. Fiorini), Leoncini (19’ st. Asmussen), Piccoli, Falasco; Capac, D’Agostini (19’ st. Boli). A disp: Galliano, De Luca, Contaldo, Petta, De Campos, Rubino, Madonna. All.: D’Alesio.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia F., Brugarello; Savio (70′ Perotti), Owusu, Faticanti, Pagnucco; Amaradio (46′ Okoro), Anghelè (46′ Vacca); Deme (70′ Ngana). A disp.: Bruno, Fuscaldo, Gil, Puczka, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Makiobo, Martinez. All: Brambilla.