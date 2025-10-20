Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Se la prima squadra di Tudor ha perso, la seconda di Brambilla ha vinto. Lo ha fatto in trasferta, tornando al successo dopo 2 sconfitte di fila (per 4-2 entrambe) e la sosta nazionali. Decisivi i cambi del tecnico bianconero all’intervallo: nella ripresa la baby-Juve ha cambiato ritmo e ha trovato il gol replicando nel recupero della gara. I bianconeri sono al 10° posto con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 3 perse, gol 16-16) e una gara in meno (recupero mercoledì 22 in casa con il Campobasso). Sempre più nei guai, invece, il Rimini, ultimo a -2 (penalizzato di -12) con la zona playout lontana 5 lunghezze.

RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN 0-2
GOL: 49’ Deme (JNG), 93’ Vacca (JNG)
SAMBENEDETTESE: (3-5-2): Vitali, Bassoli (19’ st. Fabbri), Lepri, Bellodi: Moray (28’ st. Ferrarini), De Vitis (28’ st. Fiorini), Leoncini (19’ st. Asmussen), Piccoli, Falasco; Capac, D’Agostini (19’ st. Boli). A disp: Galliano, De Luca, Contaldo, Petta, De Campos, Rubino, Madonna. All.: D’Alesio.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Turicchia, Scaglia F., Brugarello; Savio (70′ Perotti), Owusu, Faticanti, Pagnucco; Amaradio (46′ Okoro), Anghelè (46′ Vacca); Deme (70′ Ngana). A disp.: Bruno, Fuscaldo, Gil, Puczka, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Makiobo, Martinez. All: Brambilla.

