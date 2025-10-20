Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria: la Cooperativa Sociale ‘Kairos’ ha inaugurato 2 nuove co-abitazioni per disabili

Un passo concreto verso una maggiore inclusione e autonomia: questo è il significato dell’inaugurazione dei 2 nuovi appartamenti destinati a progetti di vita indipendente per persone disabili, svoltosi giovedì 9 ottobre ad Alessandria. L’iniziativa è un esempio virtuoso di sinergia sul territorio, realizzata grazie alla collaborazione tra il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Alessandria (CISSACA) e la Cooperativa Sociale Kairos, aderente a Confcooperative Piemonte Sud, che opera da anni nel mondo dell’assistenza sanitaria, delle emergenze abitative e delle coabitazioni solidali.

Gli appartamenti, che ospitano già 6 disabili, sono molto più di semplici spazi abitativi: gli ospiti sono seguiti costantemente da un team di operatori socio sanitari e assistenti familiari, che forniscono loro supporto durante le ore diurne, accompagnandoli nei percorsi di autonomia e inserimento lavorativo.
Il progetto è il risultato di un co-finanziamento di fondi PNRR tra pubblico e privato, e dimostra come le risorse nazionali possano generare un impatto sociale diretto e misurabile. Tali interventi sono particolarmente significativi in grandi città come Alessandria, dove i disabili affrontano maggiori difficoltà nel raggiungere la piena autonomia.

LE PAROLE – Così il presidente della Cooperativa Kairos, Antonio De Luca: “Per questo progetto abbiamo scelto di investire le nostre risorse economiche, dimostrando come l’impresa sociale possa contribuire per promuovere attività di alto valore sociale. L’intervento costante degli operatori e i dispositivi di sorveglianza domotica non invasivi negli appartamenti, ci segnalano i movimenti e ci permettono di intervenire in caso di malori o emergenze. Alessandria è stata scelta per la sperimentazione della nuova riforma sulla disabilità, la quale privilegia il progetto di vita individuale”.

