Go-kart: finale di stagione per Sammartano, a Jesolo per chiudere fra i primi 10

Il tricolore Senior del Rotax Max Challenge si chiuderà là dove era iniziato, ovvero su uno dei circuiti tra i più importanti a livello europeo, la “Pista Azzurra” di Jesolo. Il driver alessandrino Lorenzo Sammartano, del team comasco Mkc Motorsport, vuole chiudere il campionato nella ‘top ten’ dopo essere sceso in 13^ posizione con l’ultimo appuntamento di Ala di Trento. Il programma di gara si svolgerà in 3 giorni, da venerdì a domenica, con prove libere, cronometrate, manche e finali.

Foto: Elia Carlino

LE PAROLE – Spiega Lorenzo: “L’obiettivo è quello di staccare buoni tempi, come mi accadde all’esordio, con la differenza di puntare a fare punti perché, ad aprile, una serie di contatti di cui non fui responsabile mi estromise dalle parti alte della graduatoria”.

Così sulla pista: “Jesolo mi piace particolarmente, anche se è ricca di insidie: così vicina al mare, ha parecchia sabbia fuori traiettoria e bisogna essere molto precisi nella guida per non incappare in errori gravi”.

Anche per questa ultima gara di campionato la concorrenza sarà agguerrita con almeno una quarantina di piloti in lizza tra i Senior: essere veloci sin dalle prove significherà togliersi dalla pancia dello schieramento e rischiare decisamente meno contatti.

Foto: Elia Carlino