Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: finale di stagione per Sammartano, a Jesolo per chiudere fra i primi 10

DiRaimondo Bovone

Ott 16, 2025 , , ,
Foto: Elia Carlino

Il tricolore Senior del Rotax Max Challenge si chiuderà là dove era iniziato, ovvero su uno dei circuiti tra i più importanti a livello europeo, la “Pista Azzurra” di Jesolo. Il driver alessandrino Lorenzo Sammartano, del team comasco Mkc Motorsport, vuole chiudere il campionato nella ‘top ten’ dopo essere sceso in 13^ posizione con l’ultimo appuntamento di Ala di Trento. Il programma di gara si svolgerà in 3 giorni, da venerdì a domenica, con prove libere, cronometrate, manche e finali.

Foto: Elia Carlino

LE PAROLE – Spiega Lorenzo: “L’obiettivo è quello di staccare buoni tempi, come mi accadde all’esordio, con la differenza di puntare a fare punti perché, ad aprile, una serie di contatti di cui non fui responsabile mi estromise dalle parti alte della graduatoria”.
Così sulla pista: “Jesolo mi piace particolarmente, anche se è ricca di insidie: così vicina al mare, ha parecchia sabbia fuori traiettoria e bisogna essere molto precisi nella guida per non incappare in errori gravi”.

Anche per questa ultima gara di campionato la concorrenza sarà agguerrita con almeno una quarantina di piloti in lizza tra i Senior: essere veloci sin dalle prove significherà togliersi dalla pancia dello schieramento e rischiare decisamente meno contatti.

Foto: Elia Carlino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

‘Che spettacolo’, nuova stagione di Teatro nelle Valli Bormida, parte sabato 18 con Andrea Bosca

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Ottobre alessandrino e il cinema a scuola: domani una Masterclass con la regista Paola Settimini

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Cinghiali: sono sempre troppi e aumentano i problemi. Le possibili soluzioni

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: finale di stagione per Sammartano, a Jesolo per chiudere fra i primi 10

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Science & Technology Video

ONU: il rapporto sulle Mafie nell’era digitale

Ott 16, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

‘Che spettacolo’, nuova stagione di Teatro nelle Valli Bormida, parte sabato 18 con Andrea Bosca

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Cosenza: danno erariale da 1 milione, la Corte dei Conti condanna un dirigente sanitario

Ott 16, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x