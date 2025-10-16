Politica Sport Video

Il ministro Abodi: “L’America’s Cup a Napoli è Bagnoli, non possiamo fallire”

Ott 16, 2025
NAPOLI (ITALPRESS) – “America’s Cup a Napoli è Bagnoli. Senza Bagnoli diventa difficile in questo momento immaginare America’s Cup”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Napoli, al circolo Ilva di Bagnoli, a margine dell’incontro che ha avuto come tema centrale ‘Lo sport per tutti. Dalla costituzione al territorio’, rispondendo a una domanda riguardo la possibilità che i progetti su Bagnoli non siano realizzati in tempo per l’America’s Cup prevista per il 2027. E ha proseguito così: “Il piano B normalmente c’è, perché i progetti ambiziosi devono avere un piano B. Una seconda possibilità. Noi siamo talmente concentrati con l’autorità che sovraintende poi le attività di Bagnoli. Quindi, con il commissario, con l’amministrazione comunale, con il sindaco in prima persona, in collaborazione anche con il Ministero dell’Ambiente e anche il Ministero della Cultura, perché ha delle titolarità anche questo, che non pensiamo ad altro. Ci concentriamo perché il tempo è poco, le difficoltà ci sono, è una sfida. Abbiamo dimostrato anche in altri ambiti sportivi di saper vincere sfide ambiziose e non sono presuntuose. Ed è stata una delle ragioni principali che ha portato anche New Zeland a scegliere Napoli. Quindi, non possiamo fallire”.xm9/tvi/mca3

