‘Che spettacolo’, nuova stagione di Teatro nelle Valli Bormida, parte sabato 18 con Andrea Bosca

Sabato 18 ottobre 2025 – ore 21 – ANDREA BOSCA – LA CATENA

Teatro Comunale, Monastero Bormida (AT)

BIGLIETTI – Intero €18 – Ridotto €15 – Prevendite online: Mailticket – La catena

Prenotazioni: [email protected] – 389-0576711

È ancora aperta la campagna abbonamenti: 5 spettacoli a €50 – 3 spettacoli a €33

Che spettacolo! – la nuova stagione di Teatro nelle Valli Bormida è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.

INFO – Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – 389-0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it

LO SPETTACOLO – Racconta la vicenda dell’antifascista Emilio Lussu, figura centrale della storia italiana del Novecento, che rifiutò ogni compromesso con il regime fascista, fino al carcere e al confino a Lipari, dal quale riuscì ad evadere con un piano rocambolesco. Una storia vera che, a 100 anni di distanza, ci interroga ancora sulla democrazia, sulla libertà e sul prezzo del coraggio civile.

ANDREA BOSCA – Attore tra i più apprezzati e impegnati del panorama nazionale – torna nelle Valli Bormida dopo aver inaugurato con grande successo la stagione 2023/2024, riportando in scena un lavoro intenso, necessario, che unisce rigore storico ed emozione teatrale.