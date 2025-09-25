Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: l’alessandrino Sammartano scala la classifica e in Trentino punta il 5° posto

DiRaimondo Bovone

Set 25, 2025 , , , ,
Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

Nel prossimo weekend in Trentino, Lorenzo Sammartano sarà impegnato nel penultimo appuntamento del Rotax Max Challenge, categoria Senior, col team Mkc, sul kartodromo di Ala di Trento. In classifica generale il giovane kartista alessandrino ha agguantato la top 10, passando dal 18° alla 10° posto.
Un bel salto in avanti, senza dubbio, con la possibilità di fare ancora meglio: se le prime 3 posizioni della classifica sono oggettivamente troppo distanti, si può fare un pensierino alla top 5, visto che mancano ancora 2 gare e l’ultima è sulla pista di Jesolo, dove Lorenzo si è sempre ben comportato.

LA PISTA – Si chiama Ala Karting Circuit ed è una delle più tecniche del panorama italiano: immersa tra le montagne, presenta un tracciato ideale per la messa a punto di motori e telai e per la preparazione dei piloti che, fra queste curve, sono sottoposti a notevoli sollecitazioni fisiche.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Lorenzo Sammartano: “Ho fatto dei test lo scorso weekend e devo dire di essermi adattato abbastanza bene ad un kartodromo sul quale ho gareggiato una sola volta, ma 3 anni fa, quando correvo nel “mini”. Il circuito è impegnativo; è stato riasfaltato, ma ci sono degli avvallamenti che mettono a dura prova la resistenza di noi piloti. Il weekend di gara è molto diverso dalle prove private, però ho avuto delle sensazioni positive”.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

