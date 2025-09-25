‘Acquinbanda’, il festival delle bande musicali ad Acqui Terme dal 26 al 28 settembre

L’evento nasce nel 2008 da un’idea di Mauro Guala, in occasione dei 150 anni della SOMS, con lo spirito di far conoscere e valorizzare la città di Acqui. Per il 3° anno si svolge in concomitanza con la Festa dell’Uva, arricchendo le attività previste per la manifestazione. Negli anni hanno partecipato bande provenienti dal Piemonte, da varie regioni d’Italia e persino da Austria e Svizzera: davvero uno sguardo a 360° sul panorama musicale bandistico. Dalle bande giovanili alle majorettes, dalle marching band alle cornamuse, Acquinbanda ha saputo proporre spettacoli unici e variegati.

Il Corpo Bandistico Acquese

BANDE PARTECIPANTI – Saranno 5 i complessi bandistici presenti, oltre ai padroni di casa del Corpo Bandistico Acquese.

Banda Rulli Frulli di Finale Emilia (MO): una banda inclusiva e un progetto musicale di alto profilo. Un gruppo composito che coinvolge aspiranti musicisti dagli 11 ai 30 anni e conta 70 membri.

Prismabanda di Vernante (CN): una street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical tra gags, coreografie e giocoleria.

Banda Musicale Montanarese di Montanaro (TO): fondata nel 1922, rappresenta un luogo di incontro intergenerazionale, dove la passione per la musica unisce persone di età ed esperienze diverse.

Gruppo Folcloristico Piverone di Piverone (TO): la peculiarità di questo gruppo è quella di proporre performance artistiche molto variegate, accompagnate con coreografie dedicate.

La Cricca dij Mes-cià: un gruppo di musica folk popolare nato nel 2013 che alterna canti della tradizione in chiave ballabile con canzoni proprie. Il genere folk è contaminato da sonorità molto diverse.

PROGRAMMA – Le bande musicali sfileranno per le vie della città ed eseguiranno brevi concerti con questo calendario.

Venerdì 26 settembre – Piazza della Bollente – ore 18 banda Rulli Frulli

Sabato 27 settembre – Piazza Italia – ore 17 – Corpo Bandistico Acquese

ore 18 – Concerto de La Cricca Dij Mes-cià

Domenica 28 settembre – Centro città – dalle ore 11 – sfilata e concerti di Prismabanda, Banda Musicale Montanarese, Gruppo Folcloristico Piverone, Corpo Bandistico Acquese.

LE PAROLE – Così Sergio Bonelli, presidente del Corpo Bandistico Acquese: “Acquinbanda vuole fare conoscere alla gente il mondo variegato delle bande musicali, fatto di stili e generi molto diversi tra loro, ma accomunato dalla grande passione per la musica. La musica è sempre diversa, ma parla al cuore della gente e crea legami e condivisione”.

Così l’assessore al Turismo Michele Gallizzi: “Sono convinto che questo festival di Acquinbanda sia motivo di augurio e di speranza, affinché la nostra città abbia un futuro migliore in termini di crescita culturale ed

economica. Loro musica delle bande è un richiamo alle nostre radici che non possiamo ignorare”.