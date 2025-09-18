Cinema: sabato 20 settembre, alla SOMS del Cristo, la proiezione di “Non aprite quella porta!”

L’APPUNTAMENTO – sabato 20 settembre, dalle 15 alle 17, presso la SOMS del quartiere Cristo, in corso Acqui 158 ad Alessandria, verrà proiettato il film “Non aprite quella porta! Quando la società fa paura”, a cura della critica cinematografica Barbara Rossi.

Durante la Mostra del Cinema di Venezia il celebre regista Guillermo Del Toro dichiarò: «Con il mio film “Frankenstein” mi interessava indagare su che cosa ci renda umani, sul nostro diritto all’imperfezione, e anche sulla possibilità di perdonare. I veri mostri, nella nostra epoca, sono quelli in giacca e cravatta, pronti a disumanizzarci, in nome di obiettivi che non hanno nessun valore».



A partire da questa riflessione, da una costola di “Torneremo ancora”, nasce “Strane creature! – I corsi”, un ciclo di 4 approfondimenti tematici condotti da critici e saggisti di cinema. La rassegna è organizzata dall’Associazione ‘La Voce della Luna’ di Alessandria. in collaborazione con il Cineplex Moderno di Spinetta Marengo. Dai vampiri ai freaks, dagli ultracorpi agli eccentrici e diabolici umani, un focus realizzato da esperti del linguaggio e della storia della settima arte sul concetto di “strano”, deforme, diverso da ciò che siamo, come in uno specchio deformante che, in realtà, racconta le paure e le zone d’ombra dell’individuo e della società.