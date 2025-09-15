Serie C: Juve Next Gen battuta 3-2 dall’Arezzo al 96′ su rigore, dopo aver sfiorato la vittoria

Questa volta la ‘zona Next Gen’ ha girato male. Contro il Livorno i baby bianconeri vinsero nel recupero, contro l’Arezzo hanno perso. Sempre una squadra toscana di colore amaranto. Ma con molte differenze: la formazione di Bucchi vista ieri al ‘Moccagatta’ ha poco a che spartire con la serie C, per qualità e personalità. Non so se salirà in B, però fino ad ora le ha vinte tutte ed è l’unica compagine in categoria a punteggio pieno (12 punti in 4 giornate).

La squadra di Brambilla ha il merito di averla messa sotto per mezzora, andando avanti di 2 gol, i primi subìti dai toscani in questo campionato, però poi è stata asfissiata dal pressing e dalla mole di gioco avversaria. Perdendo però solo a tempo scaduto, dopo aver sfiorato la vittoria.

Ancora determinante il FVS, ancora per un rigore, ancora contro la Juve, ancora nel recupero: contro il Livorno fu il momentaneo pareggio ospite, contro l’Arezzo è stato il gol vittoria.

Il tutto sotto gli occhi del designatore della Can C, Daniele Orsato, presente in tribuna, accompagnato dall’ex-collega Pairetto: 3 gli interventi FVS visionati dal direttore di gara Maccorin, e in tutti i casi è stata confermata la prima decisione del campo.

Un buon test per la grande novità tecnologica 25-26, testata ieri con 5 telecamere anziché le solite 2: una dotazione da serie B, un’eccezione per la C. Segno dell’importanza della partita.

L’ex arbitro Daniele Orsato, oggi designatore della

CAN C, era presente ieri al ‘Moccagatta’ (foto AIA Schio)

IL TABELLINO

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-3

GOL: Turicchia (JNG) al 3’, Turco (JNG) al 26’, Pattarello (A) al 35’ p.t.; autorete di Pedro (JNG) al 20’, Ravasio (A) su rigore al 51 s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Faticanti, Macca (dal 42’ s.t. Cudrig), Rouhi (dal 21’ s.t. Puczka), Anghelé (dal 21’ s.t. Okoro), Deme (dal 30’ s.t. Amaradio); Guerra (dal 21’ s.t. Vacca). A disp: S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Savio, Brugarello, Pagnucco, Martinez. All:. Brambilla

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (dal 33’ s.t. Gigli), Tito (dal 1’s.t. Righetti); Eklu (dal 13’ s.t. Iaccarino), Guccione, Chierico; Pattarello (dal 31’ s.t. Varela), Cianci (dal 31’ s.t. Ravasio), Tavernelli. A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All.: Bucchi

FVS ancora decisivo per un rigore