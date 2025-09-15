Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: Juve Next Gen battuta 3-2 dall’Arezzo al 96′ su rigore, dopo aver sfiorato la vittoria

DiRaimondo Bovone

Set 15, 2025 , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Questa volta la ‘zona Next Gen’ ha girato male. Contro il Livorno i baby bianconeri vinsero nel recupero, contro l’Arezzo hanno perso. Sempre una squadra toscana di colore amaranto. Ma con molte differenze: la formazione di Bucchi vista ieri al ‘Moccagatta’ ha poco a che spartire con la serie C, per qualità e personalità. Non so se salirà in B, però fino ad ora le ha vinte tutte ed è l’unica compagine in categoria a punteggio pieno (12 punti in 4 giornate).
La squadra di Brambilla ha il merito di averla messa sotto per mezzora, andando avanti di 2 gol, i primi subìti dai toscani in questo campionato, però poi è stata asfissiata dal pressing e dalla mole di gioco avversaria. Perdendo però solo a tempo scaduto, dopo aver sfiorato la vittoria.
Ancora determinante il FVS, ancora per un rigore, ancora contro la Juve, ancora nel recupero: contro il Livorno fu il momentaneo pareggio ospite, contro l’Arezzo è stato il gol vittoria.
Il tutto sotto gli occhi del designatore della Can C, Daniele Orsato, presente in tribuna, accompagnato dall’ex-collega Pairetto: 3 gli interventi FVS visionati dal direttore di gara Maccorin, e in tutti i casi è stata confermata la prima decisione del campo.
Un buon test per la grande novità tecnologica 25-26, testata ieri con 5 telecamere anziché le solite 2: una dotazione da serie B, un’eccezione per la C. Segno dell’importanza della partita.

L’ex arbitro Daniele Orsato, oggi designatore della
CAN C, era presente ieri al ‘Moccagatta’ (foto AIA Schio)

IL TABELLINO

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-3
GOL: Turicchia (JNG) al 3’, Turco (JNG) al 26’, Pattarello (A) al 35’ p.t.; autorete di Pedro (JNG) al 20’, Ravasio (A) su rigore al 51 s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Faticanti, Macca (dal 42’ s.t. Cudrig), Rouhi (dal 21’ s.t. Puczka), Anghelé (dal 21’ s.t. Okoro), Deme (dal 30’ s.t. Amaradio); Guerra (dal 21’ s.t. Vacca). A disp: S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Savio, Brugarello, Pagnucco, Martinez. All:. Brambilla
AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (dal 33’ s.t. Gigli), Tito (dal 1’s.t. Righetti); Eklu (dal 13’ s.t. Iaccarino), Guccione, Chierico; Pattarello (dal 31’ s.t. Varela), Cianci (dal 31’ s.t. Ravasio), Tavernelli. A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All.: Bucchi

FVS ancora decisivo per un rigore

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dalla Regione fondi per 6.45 milioni di euro a Province piemontesi e Città Metropolitana

Set 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Scuola: cibo, attività fisica e riposo sono i pilastri per aiutare benessere e concentrazione

Set 15, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Mondiali di atletica: l’azzurro Aouani vince il bronzo nella maratona

Set 15, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

Set 15, 2025
TOP NEWS

Menarini, un ponte con gli Usa contro le malattie che fanno più paura

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lombardia, Fontana “Voto anticipato? Non credo sia fattibile”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lagalla”Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare”

Set 15, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x