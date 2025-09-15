Serie C: Juve Next Gen battuta 3-2 dall’Arezzo al 96′ su rigore, dopo aver sfiorato la vittoria

Questa volta la ‘zona Next Gen’ ha girato male. Contro il Livorno i baby bianconeri vinsero nel recupero, contro l’Arezzo hanno perso. Sempre una squadra toscana di colore amaranto. Ma con molte differenze: la formazione di Bucchi vista ieri al ‘Moccagatta’ ha poco a che spartire con la serie C, per qualità e personalità. Non so se salirà in B, però fino ad ora le ha vinte tutte ed è l’unica compagine in categoria a punteggio pieno (12 punti in 4 giornate).
La squadra di Brambilla ha il merito di averla messa sotto per mezzora, andando avanti di 2 gol, i primi subìti dai toscani in questo campionato, però poi è stata asfissiata dal pressing e dalla mole di gioco avversaria. Perdendo però solo a tempo scaduto, dopo aver sfiorato la vittoria.
Ancora determinante il FVS, ancora per un rigore, ancora contro la Juve, ancora nel recupero: contro il Livorno fu il momentaneo pareggio ospite, contro l’Arezzo è stato il gol vittoria.
Il tutto sotto gli occhi del designatore della Can C, Daniele Orsato, presente in tribuna, accompagnato dall’ex-collega Pairetto: 3 gli interventi FVS visionati dal direttore di gara Maccorin, e in tutti i casi è stata confermata la prima decisione del campo.
Un buon test per la grande novità tecnologica 25-26, testata ieri con 5 telecamere anziché le solite 2: una dotazione da serie B, un’eccezione per la C. Segno dell’importanza della partita.
IL TABELLINO
JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-3
GOL: Turicchia (JNG) al 3’, Turco (JNG) al 26’, Pattarello (A) al 35’ p.t.; autorete di Pedro (JNG) al 20’, Ravasio (A) su rigore al 51 s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Faticanti, Macca (dal 42’ s.t. Cudrig), Rouhi (dal 21’ s.t. Puczka), Anghelé (dal 21’ s.t. Okoro), Deme (dal 30’ s.t. Amaradio); Guerra (dal 21’ s.t. Vacca). A disp: S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Savio, Brugarello, Pagnucco, Martinez. All:. Brambilla
AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (dal 33’ s.t. Gigli), Tito (dal 1’s.t. Righetti); Eklu (dal 13’ s.t. Iaccarino), Guccione, Chierico; Pattarello (dal 31’ s.t. Varela), Cianci (dal 31’ s.t. Ravasio), Tavernelli. A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All.: Bucchi