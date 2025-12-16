Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Coldiretti ha fatto conti: la cucina italiana ‘patrimonio Unesco’ spinge l’export a 73 miliardi €

DiRaimondo Bovone

Dic 16, 2025 , , , , , , ,

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO rappresenta una straordinaria opportunità di crescita economica per il Paese, a partire dall’export, che nel 2025 raggiungerà la cifra record di 73 miliardi di euro, nonostante dazi americani, tensioni internazionali e blocchi commerciali. Emerge da una proiezione Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’Assemblea nazionale di Coldiretti. Nei primi 9 mesi dell’anno l’agroalimentare nazionale ha registrato una crescita del 6% sui mercati globali, con l’obiettivo di consolidare e aumentare questo risultato entro fine anno. Un risultato importante anche dal punto di vista della crescita del Paese.

L’OPINIONE PUBBLICA – Secondo un’indagine Coldiretti/Censis, il 94% degli italiani ritiene che il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco sia un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana e per l’Italia in generale. Il riconoscimento è importante per fare chiarezza sulla proliferazione dell’italian sounding: il 53% dei connazionali si ritrova abitualmente, all’estero, con pietanze e prodotti tricolori taroccati, che non hanno nulla a che fare con la tradizione italiana.

L’OPINIONE DI COLDIRETTI ALESSANDRIASpiega il presidente Mauro Bianco: “L’iscrizione Unesco dà alla nostra cucina ciò che aveva sul campo da tempo, con una certificazione di alto profilo. E’ un’occasione importante per promuovere la grande cucina regionale e quella del territorio alessandrino, con il sistema del turismo eno-gastronomico degli agriturismi di Terranostra-Campagna Amica”.
Il direttore Roberto Bianco aggiunge: “La cucina italiana oggi vale nel mondo 251 miliardi di euro con Stati Uniti e Cina che, da soli, rappresentano il 65% dei consumi globali per la cucina italiana. Ma il riconoscimento è importante anche per fare chiarezza rispetto alla proliferazione dell’italian sounding”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Spazio, l’ambasciatore Peronaci: “Relazione tra USA e Italia mai stata così forte”

Dic 16, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Eventi Sport

Quartiere Cristo: il 18 dicembre aperitivo natalizio del Grigi Club ‘Marescalco’ con presidente e staff

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

‘Alessandria cardio-protetta’, un progetto per diffondere ovunque i defibrillatori

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucraina, La Russa “Con la mediazione di Ue e Trump speranze per pace più vicina”

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Eseguito mandato di arresto europeo per boss cosca ‘ndrina Greco di Cariati

Dic 16, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Spazio, l’ambasciatore Peronaci: “Relazione tra USA e Italia mai stata così forte”

Dic 16, 2025
Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Coldiretti ha fatto conti: la cucina italiana ‘patrimonio Unesco’ spinge l’export a 73 miliardi €

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x