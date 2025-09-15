Dalla Regione fondi per 6.45 milioni di euro a Province piemontesi e Città Metropolitana

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato ad inizio mese il nuovo schema di accordo che ridefinisce il costo standard annuale per le spese di funzionamento di Province piemontesi e Città Metropolitana di Torino, secondo la legge regionale n. 23/2015. Il provvedimento prevede una spesa complessiva massima di 6.450.000 euro, pari a 2.150.000 euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027, sulla base dei costi medi di spesa del quinquennio 2016-2021, con un ulteriore incremento del 15%, così da garantire un adeguato sostegno agli enti di area vasta nell’esercizio delle funzioni delegate.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e l’assessore agli Enti Locali Enrico Bussalino: “Provvedimento importante per la sburocratizzazione, frutto di un lavoro condiviso con gli enti locali. Province e la Città Metropolitana sono fondamentali per i territori e vanno tutelate, perché svolgono funzioni strategiche al servizio delle comunità. Con questo accordo diamo certezza di risorse e rafforziamo il ruolo degli enti di area vasta, rendendo più efficiente e sostenibile l’azione amministrativa”.

Enrico Bussalino, assessore agli Enti locali