‘Alessandria cardio-protetta’, un progetto per diffondere ovunque i defibrillatori

Di concerto con l’Amministrazione Comunale, la Croce Verde di Alessandria provvederà all’installazione progressiva di defibrillatori semiautomatici (DAE) sul territorio comunale e nei sobborghi, nell’ambito del progetto “Alessandria Cardio Protetta”, in memoria del volontario Gianfranco Demichelis scomparso prematuramente lo scorso agosto.

La rete cittadina di presìdi salvavita in alcuni luoghi strategici del territorio quali scuole, centri sportivi, luoghi di aggregazione, uffici pubblici, è mirata ad accrescere il livello di sicurezza sanitaria della comunità e promuovere la cultura della prevenzione. Tre dei quattro defibrillatori iniziali saranno posizionati in luoghi legati al vissuto di Gianfranco Demichelis, il cui impegno professionale e umano viene ricordato con questo un intervento di alto valore pubblico, ovvero il Liceo Classico “Umberto Eco”, il Comando della Polizia Locale e Palazzo Cuttica. Il 4° dispositivo sarà installato presso il Centro Sportivo Comunale di Castelceriolo, grazie al contributo dell’Associazione “Agrialbero”.

Ogni mese di maggio, in occasione del compleanno di Gianfranco, sarà aggiunto un nuovo defibrillatore in una zona individuata con il supporto della Struttura Complessa 118, privilegiando le aree maggiormente carenti di presìdi salvavita. La Croce Verde si farà carico della manutenzione dei defibrillatori e dell’organizzazione dei corsi di formazione per l’uso.