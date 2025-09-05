Serie C girone B: domani sfida inedita per la Juventus Next Gen nella tana dell’Ascoli

Un’altra prima volta, per i giovani bianconeri, che pure avevano già frequentato il girone B della terza serie (stagione ’23-’24). Ma allora l’Ascoli era in serie B e retrocesse proprio quell’anno: dunque quella di domani sarà la prima partita ufficiale fra le 2 squadre.

Entrambe hanno 4 punti dopo 2 giornate, frutto di 1 pareggio e 1 vittoria. Per la Juve 3 gol fatti e 2 subìti, per l’Ascoli 2 fatti e 0 subìti.

Si gioca sabato 6 settembre allo stadio ‘Del Duca’ alle ore 17.30.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Alessandro Recchia (Brindisi)

ASSISTENTI – Elia Tini Brunozzi (Foligno) e Andrea Barcherini (Terni)

QUARTO UFFICIALE – Dario Di Francesco (Ostia Lido)

OPERATORE FVS – Laura Gasparini (Macerata)

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.

LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.

Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.

La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.

Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.

Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.

SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.

DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.

Una postazione FVS