Ospedale di Alessandria: uno studio sulla formazione multi-disciplinare degli assistenti personali

Raimondo Bovone

Set 5, 2025

Il Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie (CeRProS) del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, ha condotto uno studio osservazionale prospettico sull’addestramento multidisciplinare rivolto a chi assiste i pazienti con grave cerebrolesione acquisita (GCA), condizione con esiti altamente invalidanti che richiede un’assistenza complessa e continua.

Lo studio ha coinvolto 31 assistenti (caregiver), in prevalenza donne e coniugi dei pazienti, con un’età media di 50,9 anni. I risultati hanno mostrato che, al termine del programma formativo, i partecipanti riferivano un livello medio-alto di preparazione, soprattutto nella gestione dei bisogni fisici ed emotivi, pur con alcune difficoltà residue nella gestione dello stress e delle emergenze.

Alessandra Vaglienti

Lo studio conferma che l’addestramento multidisciplinare rappresenta uno strumento efficace per migliorare la preparazione degli assistenti (caregiver), integrando competenze pratiche e sostegno psicologico. L’approccio strutturato e continuativo rafforza la continuità assistenziale e contribuisce alla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

INFO – Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ 

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

