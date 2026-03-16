Comune di Alessandria aperto sabato e domenica per la carta di identità elettronica

Il Comune di Alessandria invita i cittadini ancora in possesso di carta d’identità cartacea a cogliere questa occasione per procedere alla sostituzione.

Il Servizio Anagrafe organizza un Open Day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), aprendo straordinariamente e ad accesso libero i propri sportelli nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 per favorire la sostituzione delle carte d’identità cartacee ancora in circolazione, che cesseranno la loro validità il prossimo 3 agosto, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Si potrà accedere al servizio anagrafe senza prenotazione nei seguenti orari: sabato 21 marzo dalle 12:30 alle 16:30 (max 25 Ticket) e domenica 22 marzo dalle 8 alle 21 (max 100 Ticket).

COS’E’ LA CIE – La Carta d’Identità Elettronica è il documento personale di nuova generazione che, oltre a garantire maggiore sicurezza, consente l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Per richiederla, occorre presentarsi allo sportello muniti della vecchia carta d’identità cartacea e di 1 fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi). Il costo della CIE è di 22,21 €, versabili in contanti oppure tramite bancomat.

PER CHI VOTA – Agli elettori totalmente privi di documento di riconoscimento e a coloro che risultano cancellati dall’anagrafe per irreperibilità accertata, sarà garantito l’accesso agli sportelli anagrafici negli stessi orari di apertura dei seggi elettorali, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto. A tal fine, sarà presente sul totem della sala d’attesa dell’ufficio anagrafe un pulsante dedicato per accedere al servizio.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria