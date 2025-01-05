Motori Sport

MotoGP: Binder domina le Practice in Catalunya, Bagnaia 21°

Set 5, 2025

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Doppietta Ktm nelle Practice di MotoGp del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale, in scena lungo il circuito di Montmelò. Al venerdì c’è il sudafricano Brad Binder (1’38″141) davanti a tutti, seguito col secondo crono dal compagno di squadra Pedro Acosta. In terza posizione c’è Alex Marquez (Ducati Gresini), appena prima del fratello Marc (Ducati).

Direttamente in Q2 anche Marco Bezzecchi (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm Tech3), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Luca Marini (Honda). Nelle retrovie Francesco Bagnaia (Ducati), ventunesimo, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) e Jorge Martin (Aprilia), che dovranno passare dalla Q1.

Domani mattina è prevista una seconda sessione di libere (al via alle 10.10) prima delle qualifiche (alle 10.50). La Sprint Race scatterà nel pomeriggio, alle 15.00. Domenica alle 14 lo start per i 24 giri del Gran Premio di Catalunya.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

