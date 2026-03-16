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Da Cologno Monzese parte il progetto nazionale ‘Illumina’

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Mar 16, 2026
COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Parte da Cologno Monzese Sport Illumina, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzato da Sport e Salute con un investimento di oltre 31 milioni di euro. Nel parco di via Neruda nasce un nuovo spazio sportivo, aperto gratuitamente alla comunità. È il primo di 85 playground che saranno realizzati in tutta Italia con l’obiettivo di riqualificare spazi urbani e promuovere lo sport come occasione di inclusione, benessere e socialità. All’inaugurazione hanno partecipato cittadini, scuole, associazioni sportive e gli ambassador del progetto.
f12/gm/azn

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