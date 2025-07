CIA Alessandria-Asti omaggia i Centauri con i prodotti del territorio

Cesti con prodotti agricoli per dare il benvenuto alle delegazioni estere

Cia Alessandria-Asti rinnova la collaborazione con il Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri e, come da tradizione consolidata, sarà presente alla cerimonia istituzionale dell’80° per consegnare i cesti omaggio alle delegazioni presenti. Oltre all’Italia, saranno rappresentate Spagna, Francia, Svizzera, Belgio cui si aggiungono il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino, per la prima volta in modo organizzato negli 80 anni di motoraduno. L’evento si svolgerà a Castellazzo Bormida il prossimo sabato, alle ore 18:30. Saranno presenti alcuni dirigenti Cia che incontreranno i centauri e consegneranno loro il presente.

Il cesto omaggio contiene alcuni prodotti di aziende agricole associate. Tra questi: biscotti, gallette di mais, composte, confetture, estratto di lavanda, riso carnaroli, succhi di frutta, oltre ad alcuni gadget logati Cia e i pieghevoli degli agriturismi associati in provincia di Alessandria, dove trascorrere una pausa o una vacanza. Tutti gli agriturismi sono consultabili sul sito www.ciaal-at.it nella sezione dedicata.