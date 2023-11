Vittoria in trasferta per l’Acrobatica Group ad Albisola contro l’Iglina Pallavolo, terza in classifica. E’ servito il tie-break, dopo una doppia rimonta per avere la meglio sulla squadra ligure, domata con i parziali 31-29, 17-25, 28-26, 20-25, 11-15. Confermato il 2° posto in classifica, con vantaggio aumentato proprio sulle liguri.

La partita

Primo set – Albissola scappa avanti 8-3, ma viene raggiunta sul 9 pari. Le liguri si riportano a +3 (15-12), ma Alessandria recupera di nuovo (16-16). Il ping-pong continua: Iglina va 20-16, le ospiti tornano e allungano, 20-23, e le liguri ritrovano la parità, 23-23. Da lì in poi la gara resta punto a punto al 29-29, quando Albissola fa 2 punti di fila e chiude 31-29 , 1-0.

– scappa avanti 8-3, ma viene raggiunta sul 9 pari. Le liguri si riportano a +3 (15-12), ma recupera di nuovo (16-16). Il ping-pong continua: va 20-16, le ospiti tornano e allungano, 20-23, e le liguri ritrovano la parità, 23-23. Da lì in poi la gara resta punto a punto al 29-29, quando fa 2 punti di fila e chiude Secondo set – Alessandria parte forte, Iglina resiste un po’, poi Acrobatica allunga: 18-12. Le liguri provano a rientrare (19-15), ma l’accelerata mandrogna arriva fino al +9 (24-15) e set chiuso 25-17 , 1-1.

parte forte, resiste un po’, poi allunga: 18-12. Le liguri provano a rientrare (19-15), ma l’accelerata mandrogna arriva fino al +9 (24-15) e set chiuso Terzo set – equilibrio in apertura, con qualche tentativo di fuga delle ospiti piemontesi, ma sostanziale parità e costante equilibrio fino ai vantaggi, dove le padrone di casa hanno ancora la meglio: 28-26 e 2-1.

equilibrio in apertura, con qualche tentativo di fuga delle ospiti piemontesi, ma sostanziale parità e costante equilibrio fino ai vantaggi, dove le padrone di casa hanno ancora la meglio: Quarto set – le ragazze di coach Ruscigni si portano subito avanti, fino a condurre 15-8. Albissola assottiglia un po’ lo svantaggio, ma non riesce nel recupero. Alessandria chiude la frazione 25-20 e fa 2-2 .

le ragazze di coach si portano subito avanti, fino a condurre 15-8. assottiglia un po’ lo svantaggio, ma non riesce nel recupero. chiude la frazione e fa . Quinto set – Acrobatica parte bene, ma viene raggiunta sul 4-4. Allungare fino al +4 (8-4), ma le liguri si rifanno sotto e sorpassano, 9-8. Soriani e compagne resistono e vanno 12-8, chiudendo col +4 dopo più di 2 ore: 15-11 e 2-3.

La classifica dopo 7 giornate

Pavia 20; Alessandria 18; Albissola 16; Chieri, Gorla 14; Varese, Alba 13; Santena 10; Venegono 9; Albenga 6; Savigliano 5; Orago 4; Caselle 3; Tradate 2.