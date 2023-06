Riso, crollo del prezzo e squilibrio di mercato: meglio stoccare il prodotto che svenderlo per far spazio

Confagricoltura e CIA per le province di Novara, Vercelli, Biella e Alessandria lanciano l’allarme sul prezzo del risone, che in questi giorni ha raggiunto valori sotto i costi di produzione.

L’attuale squilibrio tra domanda e offerta ha portato una svalutazione del prezzo del prodotto tipico del territorio, dinamica che proseguirà se gli agricoltori continueranno a svendere il risone in questo momento e a queste condizioni.

Confagricoltura e Cia consigliano alle aziende agricole, associate e non, di ridurre e cessare l’offerta in quanto, in un contesto internazionale di aumento dei prezzi delle diverse commodities, appare realistica la possibilità di una inversione delle quotazioni. Le Organizzazioni ritengono che agli attuali prezzi può essere conveniente lo stoccaggio in azienda o eventualmente presso terzi, esortando i risicoltori che ancora hanno rimanenze invendute a riflettere sulle possibili strategie di vendita, senza allarmismi e senza farsi prendere dalla fretta.

Le recenti quotazioni vedono i lunghi B a 43 €/q lordi, il Carnaroli a 83 €/q lordi; i suoi similari, Roma, Arborio e similari tra 72 €/q e 75 €/q lordi; i tondi tra i 35 e i 40 €/q lordi.

La crisi è stata indotta dalla riduzione della domanda da parte dell’industria, coincisa con l’aumento dell’offerta registrata dalle aziende agricole per liberare silos e magazzini dal risone in vista del prossimo raccolto; si sono così prodotte eccedenze di risone nelle aziende agricole.

È necessario riequilibrare il mercato fornendo all’industria quanto richiesto, ma nulla più, ricreando così le condizioni per il ritorno agli acquisti da parte degli operatori del riso lavorato.