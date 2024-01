Trasporto sanitario, nuovo accordo regionale

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ad inizio settimana la Giunta regionale ha approvato i nuovi schemi di Accordo per la regolamentazione dei rapporti fra l’Azienda Sanitaria Zero, le Aziende sanitarie regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di Emergenza urgenza extra-ospedaliera e di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

La spesa

Complessivamente si tratta di un importo annuale stimato intorno ai 3,5 milioni di euro, coperti con i finanziamenti del fondo sanitario ripartiti ad Azienda sanitaria zero e alle altre Aziende sanitarie regionali per tali attività.

Nel dettaglio, i nuovi accordi hanno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono sottoscritti da Regione Piemonte, ANPAS Comitato Regionale Piemonte, Croce Rossa Italiana del Piemonte, Federazione Regionale delle Misericordie del Piemonte e A.N.A.S Piemonte.

Le parole

Così l’assessore Icardi: “Le Organizzazioni di Volontariato, ad oggi, assicurano in Piemonte la maggior parte del servizio di trasporto sanitario. Ad esse riconosciamo margini di operatività più adeguati alle esigenze del momento. Dopo essere venuti incontro sul rimborso del costo del carburante, interveniamo per consentire loro di assumere più personale, soprattutto nelle aree disagiate, dove il reperimento di volontari può incontrare maggiori difficoltà, così come estendiamo il perimetro del rimborso dei costi di acquisto ambulanze fino a 85.000 euro. Il dialogo con queste Organizzazioni è costante e produce risultati che vanno a vantaggio di tutti”.