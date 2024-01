Cia AL incontra i soci: il calendario degli eventi

Si svolgerà venerdì 9 febbraio l’Assemblea annuale provinciale dei soci Cia Alessandria , in Camera di Commercio di Alessandria e Asti (via Vochieri, 58 – Alessandria) dalle 9.30 alle 13, dopo gli incontri che l’Organizzazione svolge sul territorio, in tutti i centri zona, per informare i soci sulle attività tecniche e sindacali.

Gli incontri zonali saranno utili agli agricoltori per conoscere le ultime novità sul fronte tecnico e dei Servizi all’Impresa, mentre l’assemblea provinciale avrà argomentazioni di carattere più sindacale, alla presenza di autorità e ospiti chiamati a intervenire sulle tematiche di interesse principale del settore.

Gli incontri nelle zone

Si svolgeranno negli uffici Cia di riferimento: Alessandria – giovedì 18 gennaio (ore 15); Casale Monferrato – venerdì 19 gennaio (ore 15); Ovada – lunedì 22 gennaio (ore 15); Tortona – martedì 23 gennaio (ore 15); Novi Ligure – mercoledì 24 gennaio (ore 15); Acqui Terme – mercoledì 31 gennaio (ore 15).

Sono previste le relazioni della presidente provinciale Daniela Ferrando , del direttore Paolo Viarenghi , del presidente regionale Gabriele Carenini e, tra gli ospiti invitati, dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa .