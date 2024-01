La Giunta regionale del Piemonte ha approvato una delibera per favorire l’accesso al credito per le PMI piemontesi, dedicata ad operazioni (sostenibili effettuate in Piemonte) che non riescono a reperire finanziamenti sufficienti da fonti di mercato (importo non superiore a euro 250.000 €).

Questa opportunità trova il suo fondamento nell’Obiettivo Strategico del FESR utile per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI ha una dotazione di 10.000.000 €. Il bando sarà attivo dalla prima settimana di aprile.

Le regole

Non sono ammissibili operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. E’ ammessa invece la spesa sostenuta dall’impresa per l’ottenimento della garanzia e per il pagamento degli interessi sul finanziamento garantito, a fronte della quale verrà erogato un voucher pari al 5% del valore del finanziamento stesso, con un limite massimo di 10.000 euro.

Le parole

Così l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano: “Sappiamo quanto sia importante, per le imprese, avere risorse per proseguire l’attività. Con questa misura cerchiamo di andare incontro ai bisogni delle Piccole e medie imprese (PMI) e dei professionisti per tornare a essere competitivi sul mercato”.