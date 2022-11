Vaccino antinfluenzale, il Piemonte acquista 1.100.000 dosi. Somministrazioni in corso

L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi , in risposta ad un’interrogazione sulle dosi di vaccino antinfluenzale in arrivo, ha risposto così: “Il Piemonte ha acquistato circa 1.100.000 dosi di vaccino antinfluenzale, incrementabili del 20% in caso di necessità. Al momento, confrontando l’attuale situazione con lo stesso periodo dell’anno scorso, è emerso che il numero delle somministrazioni effettuate è in leggero aumento. Se le dosi in consegna non saranno sufficienti a immunizzare il target individuato, si provvederà ad effettuare nuovi ordini alle aziende farmaceutiche”.