Serie C femminile: irresistibile l’Alessandria Volley che vince facile 3-0 a Pianezza

Molto spesso nello sport come nella vita ciò che più conta, sempre nel rispetto delle regole e dell’etica, è vincere e per farlo servono sicuramente doti importanti come la forza, la determinazione, la volontà, il sacrificio e la capacità di essere squadra a tutti gli effetti. Tutto ciò è quello che le ragazze di coach Marco ‘Jus’ Ruscigni stanno dimostrando di partita in partita e la trasferta a Pianezza per questa ottava giornata di campionato ne è stata la dimostrazione. Ennesimo successo in trasferta corredato da una buona e convincente prestazione delle alessandrine che liquidano con un perentorio 3-0 le locali con i punteggi di 25-19, 25-12, 25-12.

Coach Ruscigni, coadiuvato dal secondo Giorgio Oberti e avvalendosi dell’apporto dei team manager Simone Ponzano e Marco Bernardelli e dello scoutman Paolo Demagistris, nella gara con le pianezzesi ha avuto a disposizione Arianna Ferrari, Valentina Soriani, Martina Fracchia, Alice Giacomin, Giulia Ponzano, Matilde Furegato, Elisa Marku, Silvia Rinaldi, Alessia Falocco, Chiara Cazzulo, Francesca Oberti, la capitana Romina Marku e, seppur per poche battute, Arianna Bernagozzi, al rientro dopo un lungo infortunio. A completare la panchina il dr. Francesco Mele

e il massofisioterapista Antonio Aita, cardini portanti dell’Alessandria volley Medical Zone.