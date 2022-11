Verrà inaugurata questo pomeriggio alle 18 al ‘Fermento’ di via Pistoia 48 ad Alessandria, la mostra fotografica di Fabio Decorato dal titolo ‘Paesaggi di città’, aperta fino a domenica 8 gennaio 2023. Con la curatela di Alberto Del Sarto e della Galleria Soave, Fermento apre le proprie porte alla fotografia con i paesaggi urbani di Fabio Decorato. Nell’allestimento ideato su misura per gli spazi del locale, Fabio ci mostra una città “come noi alessandrini, forse troppo spesso, dimentichiamo sia”.

LA MOSTRA

Comprende shots esposti per la prima volta, oltre ai suggestivi test di stampa ‘fine art’ di ‘AL 2020 il nemico invisibile‘ e ‘Carezze‘.

Chi non conosce il lavoro dell’autore alessandrino avrà modo di scoprirne le peculiarità e chi già lo conosce sarà nuovamente stupito dalle novità, grazie anche alla tipicità della location.

LA PAROLE

“La fotografia è stata una parte importante della mia vita, oltre che una grande passione – ricorda Decorato – dopo oltre 40 anni come professionista nell’ambito della comunicazione d’impresa e istituzionale con aziende, agenzie di comunicazione, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali. Da 5 anni faccio foto per raccontare qualcosa e stimolare gli animi. Amo documentare a modo mio la città, come centro della collettività e dell’identità di un luogo”.