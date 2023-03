Appuntamento online, su Facebook e YouTube dell’Ospedale di Alessandria, domani 29 marzo alle ore 15. I seminari online Sono organizzati dall’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie dell’Ospedale di Alessandria e tornano con il 1° appuntamento 2023, dedicato al Telenursing nel percorso di cura dei pazienti con neoplasia polmonare e melanoma in trattamento con Terapie a Bersaglio Molecolare (Targeted Therapies).

Alle ore 15 di domani, mercoledì 29 marzo , sarà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’AO AL la dottoressa Aurora De Leo del Regina Elena National Cancer Institute di Roma, che dialogherà con Tatiana Bolgeo , Referente dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie e Direttore del Centro Studi Ricerca Professioni Sanitarie del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

Il Telenursing

Partendo dai dati sulla neoplasia polmonare e sul melanoma, saranno affrontati il supporto infermieristico e le innovazioni delle cure, soffermandosi poi sul Telenursing , inteso come strumento e modello di erogazione di cure e servizi a distanza attraverso l’utilizzo della tecnologia.

Quali sono le nuove sfide? E le sue applicazioni? Quali i vantaggi per la popolazione?

Queste alcune delle domande a cui si darà risposta durante il seminario, per poi giungere a capire come il Telenursing possa rappresentare un approccio efficace nella gestione dei bisogni e dei sintomi dei pazienti oncologici che, tuttavia, deve essere misurato attraverso ulteriori ricerche future per testare la validità degli interventi di e-Health.

