Scuola: cibo, attività fisica e riposo sono i pilastri per aiutare benessere e concentrazione

Con il ritorno sui banchi di scuola degli studenti alessandrini, Coldiretti Alessandria richiama l’attenzione delle famiglie sull’importanza di 3 pilastri fondamentali per il benessere dei ragazzi: sana alimentazione, riposo adeguato e attività fisica regolare. Ma serve lo stop al cibo-spazzatura dei distributori automatici. Abitudini che, se seguite, aiutano a migliorare la concentrazione, l’apprendimento e la socialità. Il tema più delicato è sicuramente quello che riguarda l’alimentazione. Una merenda adeguata, che fornisca il giusto apporto di calorie, dovrebbe essere pane e marmellata, macedonia o frutta di stagione, latte o succo (scegliendo tra quelli con un contenuto adeguato di frutta e senza zuccheri aggiunti), magari il classico ciambellone della nonna fatto in casa.

Purtroppo, secondo un’analisi di Fondazione Aletheia, appena 1 adolescente su 10 consuma almeno 4 porzioni di frutta e verdura al giorno, e la situazione non cambia se si prendono in considerazione i bambini. Al contrario, è in costante crescita il consumo di cibo-spazzatura, a partire dai cosiddetti ultra-formulati, che trovano terreno favorevole anche nelle scuole. La categoria più presente nelle macchinette nelle scuole italiane sono gli snack dolci (77% dei casi) davanti a snack salati (76%), mentre la presenza di yogurt o latte è appena il 2% e quella della frutta all’1%. Preoccupano anche i dati sui comportamenti a rischio: il 10% dei bambini salta la colazione, 1 su 3 la consuma in modo inadeguato, e il 25% assume quotidianamente bevande zuccherate e gassate.

Dopo l’alimentazione c’è il ruolo chiave dell’attività fisica. Sport e movimento aiutano a contrastare obesità, stress, ansia e depressione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo delle relazioni sociali e delle capacità cognitive. Bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare almeno 60 minuti al giorno di attività fisica da moderata ad alta intensità, soprattutto aerobica, con un minimo di tre sessioni più intense alla settimana.

Terzo tassello imprescindibile è il sonno. Per favorirlo, Coldiretti Alessandria consiglia, per cena, alimenti come pasta, riso, pane, orzo, lattuga, radicchio, zucca e formaggi freschi, che stimolano il rilassamento grazie alla presenza di triptofano, precursore della serotonina, il neuromediatore del benessere. Da evitare invece cibi eccessivamente salati o speziati, alimenti in scatola, piatti con dado da cucina, cioccolato, tè, caffè, che sono poco adatti alle giovani generazioni e disturbano il riposo. Anche un bicchiere di latte caldo o una tisana con miele possono diventare alleati preziosi per un sonno sereno e rigenerante.