Ospedale di Alessandria: il carcinoma mammario e lo studio MODEL-BIO

Svelare i meccanismi molecolari alla base del carcinoma mammario, la neoplasia più frequente tra le donne: è questo l’obiettivo del progetto “Caratterizzazione molecolare del carcinoma duttale e lobulare mediante approcci multi-omici su campioni biobancati” (MODEL-BIO), promosso dalla SS Centro Raccolta Materiale Biologico del DAIRI, diretto da Antonio Maconi, in collaborazione con la SSD Centro Senologico, la cui responsabile è la dott.ssa Maria Caterina Canepa, e il prof. Marcello Manfredi del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale.

Lo studio, finanziato nell’ambito del bando nazionale “Caratterizzazione delle Collezioni Biobancate in BBMRI.it”, coinvolge 69 pazienti i cui campioni biologici sono già conservati presso l’Alessandria Biobank, la cui Responsabile è la dott.ssa Roberta Libener. Attraverso tecnologie avanzate di proteomica, metabolomica e lipidomica, i ricercatori mirano a delineare i profili distintivi dei 2 principali sottotipi di tumore al seno, il duttale (39 pazienti) e il lobulare (30 pazienti).

La dr.ssa Libener

I risultati attesi hanno un forte valore scientifico: lo studio si propone infatti di identificare profili molecolari distintivi per ciascun sottotipo, identificare bio-marcatori utili a fini diagnostici, prognostici e terapeutici, approfondire i meccanismi biologici coinvolti nella progressione tumorale, nell’infiammazione e nella risposta ai trattamenti. Allo stesso tempo, l’integrazione di dati omici nei campioni bio-bancati arricchirà il loro valore per la ricerca traslazionale, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo della medicina personalizzata e aprendo la strada a strategie terapeutiche mirate e più efficaci.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .