Quartiere Cristo, c’è paura di PFAS nell’acqua: la lettera della circoscrizione al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera inviata al sindaco di Alessandria dal presidente della circoscrizione ‘Alessandria Sud’, Alessandro Borgoglio

Gentilissimo signor sindaco, in riferimento agli articoli usciti in questi giorni ed alle sue dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, abbiamo ricevuto alcune richieste da parte dei cittadini del Quartiere Cristo e dei sobborghi dell’area Sud (Cantalupo, Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro) che chiedono alcuni chiarimenti in merito alle notizie diffuse. In particolare, le richieste riguardano: – la rassicurazione che non esistono punti di prelievo ad uso domestico, agricolo ovvero industriale prima che l’acqua prelevata dai pozzi attualmente chiusi raggiunga un punto di miscelazione con il restante impianto Sogeri che provvede alla distribuzione cittadina; – dato che il prelievo che ha denotato i valori al limite della soglia è avvenuto nel sobborgo di Cantalupo, ci si chiede quanto vale effettivamente l’effetto di diluizione degli agenti inquinanti rispetto al resto della rete pubblica, dato che la provenienza sembrerebbe quella dei pozzi della zona Aulara; – le motivazioni del perché le informazioni di chiusura preventiva non siano state diffuse prima di oggi, visto che si è trattato comunque di un’azione precauzionale; – conoscere le tempistiche entro cui verranno installati i sistemi di trattamento delle acque affinché possano essere riattivati i pozzi attualmente chiusi; – conoscere la situazione degli altri pozzi di captazione della rete idrica urbana, in termini di eventuali agenti inquinanti rilevati. – conoscere se è presente ed in cosa consiste un eventuale piano di azione, qualora dovesse essere dichiarata la non potabilità dell’acqua a livello di rete idrica, così come avvenuto in questi giorni nel territorio di Savona. Tale richiesta deriva altresì anche dalla notizia diffusa a livello nazionale che anche il Comune di Borgio Verezzi, ha rilevato una concentrazione di inquinanti PFAS tali da dichiarare non potabile l’acqua. Essendo contesti estremamente diversi quelli tra il nostro comune e quello ligure, si chiede se ci sono informazioni circa le possibili cause, evidentemente non attribuibili unicamente agli insediamenti industriali della zona. La ringrazio sin d’ora per le informazioni che vorrà fornire e segnalo la nostra disponibilità nel collaborare ai fini della diffusione delle comunicazioni.