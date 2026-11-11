‘Giochiamo questa favola’: 5.000 euro a ‘Solidal per la Ricerca’ nel nome di Matilde Baldi

La solidarietà può trasformare il ricordo in un gesto concreto, capace di guardare al futuro. È questo il significato della donazione di 5.000 euro che l’associazione “Giochiamo questa favola” ha devoluto a Solidal per la Ricerca, grazie al ricavato di un torneo di volley organizzato in memoria di Matilde Baldi. La giovane perse la vita nel dicembre 2025 in circostanze tragiche: di fronte alla tragedia, la famiglia di Matilde aveva scelto di autorizzare la donazione degli organi, un gesto di straordinaria generosità che ha permesso ad altre persone di continuare a vivere. Un valore di solidarietà che oggi trova una nuova espressione nell’iniziativa dell’associazione “Giochiamo questa favola”.

Solidal per la Ricerca ringrazia l’associazione “Giochiamo questa favola” per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di destinare alla ricerca il ricavato dell’iniziativa. Una donazione che contribuisce le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.