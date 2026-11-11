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‘Giochiamo questa favola’: 5.000 euro a ‘Solidal per la Ricerca’ nel nome di Matilde Baldi

DiRaimondo Bovone

Nov 11, 2026 , , , ,

La solidarietà può trasformare il ricordo in un gesto concreto, capace di guardare al futuro. È questo il significato della donazione di 5.000 euro che l’associazione “Giochiamo questa favola” ha devoluto a Solidal per la Ricerca, grazie al ricavato di un torneo di volley organizzato in memoria di Matilde Baldi. La giovane perse la vita nel dicembre 2025 in circostanze tragiche: di fronte alla tragedia, la famiglia di Matilde aveva scelto di autorizzare la donazione degli organi, un gesto di straordinaria generosità che ha permesso ad altre persone di continuare a vivere. Un valore di solidarietà che oggi trova una nuova espressione nell’iniziativa dell’associazione “Giochiamo questa favola”.

Solidal per la Ricerca ringrazia l’associazione “Giochiamo questa favola” per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di destinare alla ricerca il ricavato dell’iniziativa. Una donazione che contribuisce le attività di ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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