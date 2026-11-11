Pichetto: “Risparmi del 5% con il Decreto Bollette, ma bisogna aumentare le rinnovabili”

MILANO (ITALPRESS) – “Con il nuovo intervento sulle bollette, il risparmio arriva al 5%. Questo significa che più alta sarà la bolletta, maggiore sarà lo sconto”. A dirlo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal Corriere della Sera. “Da gennaio e per 18 mesi la riduzione media sarà per tutti di circa 15 euro al megawattora, è tutto in proporzione, ma è chiaro che lo sconto sarà più forte per le imprese”, sottolinea Pichetto che, a proposito del fatto che le grandi aziende della siderurgia hanno appena annunciato lo stop della produzione per i costi insostenibili di gas ed energia, risponde: “Questo decreto è un primo passo. Seguiamo con attenzione. Purtroppo subiamo le conseguenze di due guerre”. Poi rassicura: “Questo è un decreto soprattutto a favore delle imprese e non è previsto un aiuto specifico per le famiglie, però avrà un effetto calmieratore per tutti. Si tratta di un’operazione tecnico-contabile che corregge il sistema di calcolo del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, che deforma il prezzo finale. Il taglio complessivo della bolletta elettrica sarà di circa 3 miliardi, cifra sostenuta in parte da chi ne beneficia e i consumatori a prezzo variabile avranno un beneficio, al netto della quota che deve andare ai produttori del termo-elettrico. Questo è un decreto che allo Stato non costa nulla perché si autofinanzia, ma è frutto di un lungo confronto con l’Europa”.

Alla domanda se il Governo stia pensando a nuovi interventi, magari più diretti alle famiglie, Pichetto risponde così: “Seguiamo la situazione giorno per giorno, faremo delle valutazioni anche in base allo scostamento di Bilancio autorizzato dall’Europa. Certo, la cosa migliore sarebbe che finisse questa guerra”.

L’Italia produce energia a sufficienza per il proprio fabbisogno? “L’Italia consuma 315 terawattora, ma ne produce 260, quindi purtroppo ancora dipendiamo da altri, Francia e Svizzera in particolare. La nostra quota di energia arriva per il 42% dalle rinnovabili e per il 42% dal termoelettrico, il resto dall’importazione. Ma nei prossimi anni è prevista un’esplosione di consumi di energia elettrica, basti pensare che la scorsa estate l’Italia ha battuto il suo record assoluto di consumi: nel 2040 è stimato un aumento di fabbisogno energetico di 155 terawattora. Bisogna andare avanti sulle sinergie con le rinnovabili: eolico, geotermico, idroelettrico, fotovoltaico. Bisogna fare di più, superando opposizioni e contrarietà. Senza dimenticare il nucleare”.

– foto Ipa Agency –

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