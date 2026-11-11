Cinema Economia IN EVIDENZA Spettacoli

Regione Piemonte: 5.75 milioni di euro per spettacoli dal vivo e cinema

DiRaimondo Bovone

Nov 11, 2026 , , , , ,

La Regione Piemonte porta a 5 milioni di euro la dotazione complessiva della misura “Aiuti allo spettacolo dal vivo”, finanziata nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Viene così formalizzato l’ulteriore incremento di 2 milioni di euro disposto dalla Giunta regionale, che si aggiunge alle risorse già stanziate e modifica definitivamente la dotazione finanziaria del bando, portandola da 3 a 5 milioni di euro. La misura è ancora aperta e resterà attiva fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2026) consentendo quindi agli operatori del settore di presentare domanda e accedere alle risorse disponibili. 
Dei 2 milioni aggiuntivi destinati allo spettacolo dal vivo, 800.000 euro provengono da fondi comunitari, 840.000 da fondi statali e 360.000 da risorse regionali. Lo stesso provvedimento formalizza anche un incremento di 575.000 euro per la misura “Aiuti alle sale cinematografiche”, la cui dotazione passa da 5 milioni a 5.575.000 euro. Complessivamente Regione Piemonte dispone 2.575.000 euro di nuove risorse per rafforzare i 2 strumenti FESR dedicati a spettacolo dal vivo e cinema.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Piemonte www.bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-istituzionali-manifestazioni-eventi-2026

LE PAROLE – Così gli assessori regionali Marina Chiarelli (cultura) e Andrea Tronzano (attività produttive): «Volevamo dare una risposta concreta a progetti già pronti a trasformarsi in lavori, tecnologia e nuovi spazi per il pubblico. Una sala cinematografica non è soltanto uno schermo: è un presidio culturale, spesso un punto di riferimento per una città o un territorio. Il cinema è anche un’attività produttiva, con imprese e lavoratori che contribuiscono all’economia dei territori. Sostenere questi investimenti significa permettere alle imprese di innovare e, nello stesso tempo, creare le condizioni perché il cinema continui a essere vissuto nelle nostre città. Portiamo a compimento un impegno preciso: utilizzare le risorse disponibili per dare seguito ai progetti meritevoli che erano rimasti in attesa».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Scuola, Valditara: “Con la riforma degli ITS maggiore possibilità di occupazione”

Nov 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Pichetto: “Risparmi del 5% con il Decreto Bollette, ma bisogna aumentare le rinnovabili”

Nov 11, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Quartiere Cristo, c’è paura di PFAS nell’acqua: la lettera della circoscrizione al sindaco

Nov 11, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Scuola, Valditara: “Con la riforma degli ITS maggiore possibilità di occupazione”

Nov 11, 2026
Cinema Economia IN EVIDENZA Spettacoli

Regione Piemonte: 5.75 milioni di euro per spettacoli dal vivo e cinema

Nov 11, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Basket NBA: Miami vince in trasferta con Fontecchio a segno, George trascina Boston

Nov 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Pichetto: “Risparmi del 5% con il Decreto Bollette, ma bisogna aumentare le rinnovabili”

Nov 11, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x