Regione Piemonte: 5.75 milioni di euro per spettacoli dal vivo e cinema

La Regione Piemonte porta a 5 milioni di euro la dotazione complessiva della misura “Aiuti allo spettacolo dal vivo”, finanziata nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Viene così formalizzato l’ulteriore incremento di 2 milioni di euro disposto dalla Giunta regionale, che si aggiunge alle risorse già stanziate e modifica definitivamente la dotazione finanziaria del bando, portandola da 3 a 5 milioni di euro. La misura è ancora aperta e resterà attiva fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2026) consentendo quindi agli operatori del settore di presentare domanda e accedere alle risorse disponibili.

Dei 2 milioni aggiuntivi destinati allo spettacolo dal vivo, 800.000 euro provengono da fondi comunitari, 840.000 da fondi statali e 360.000 da risorse regionali. Lo stesso provvedimento formalizza anche un incremento di 575.000 euro per la misura “Aiuti alle sale cinematografiche”, la cui dotazione passa da 5 milioni a 5.575.000 euro. Complessivamente Regione Piemonte dispone 2.575.000 euro di nuove risorse per rafforzare i 2 strumenti FESR dedicati a spettacolo dal vivo e cinema.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Piemonte www.bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-istituzionali-manifestazioni-eventi-2026

LE PAROLE – Così gli assessori regionali Marina Chiarelli (cultura) e Andrea Tronzano (attività produttive): «Volevamo dare una risposta concreta a progetti già pronti a trasformarsi in lavori, tecnologia e nuovi spazi per il pubblico. Una sala cinematografica non è soltanto uno schermo: è un presidio culturale, spesso un punto di riferimento per una città o un territorio. Il cinema è anche un’attività produttiva, con imprese e lavoratori che contribuiscono all’economia dei territori. Sostenere questi investimenti significa permettere alle imprese di innovare e, nello stesso tempo, creare le condizioni perché il cinema continui a essere vissuto nelle nostre città. Portiamo a compimento un impegno preciso: utilizzare le risorse disponibili per dare seguito ai progetti meritevoli che erano rimasti in attesa».