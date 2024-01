Ospedale di Alessandria: Alberto Ricotti nuovo Direttore di Terapia Intensiva Neonatale 

Alberto Ricotti è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Classe 1968, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1994 con la votazione di 110 con lode e ha conseguito alla Seconda Scuola di Specialità di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano una prima specialità nel novembre 1999 e una seconda, con indirizzo neonatologico, nel novembre del 2001. Nel 2007 ha poi ottenuto il diploma di Istruttore di Rianimazione Neonatale frequentando il corso indetto dalla Società Italiana di Neonatologia e la specializzazione in Anestesia e Rianimazione all’Università del Piemonte Orientale.

Il primo incarico di Dirigente Medico di neonatologia di I° livello è del 2000 all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, mentre dal 2003 è assunto con la stessa qualifica nel Reparto di Patologia Neonatale dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria, poi divenuta l’attuale Terapia Intensiva Neonatale.

Durante il proprio iter professionale e formativo ha acquisito specifiche competenze nella rianimazione, stabilizzazione e trasporto del neonato critico, oltre ad aver approfondito e applicato tutte le tecniche ventilatorie convenzionali e non, applicabili in campo neonatologico, acquisendo particolare esperienza per le tecniche di assistenza respiratoria mini-invasive.

Tra le competenze del dottor Ricotti ci sono anche quelle in campo ecografico neonatale, sia per quanto riguarda la diagnosi e l’inquadramento delle patologie cerebrali neonatali, sia per la diagnosi delle cardiopatie congenite complesse e per la valutazione emodinamica ecografica del neonato critico.