Zerbinati presenta la nuova linea di monoporzioni “Gusto&equilibrio. Il mio piatto unico”

La soluzione perfetta per un pasto completo, sano e gustoso

Durante la 20^ edizione di Marca by BolognaFiere, tenutasi la scorsa settimana, Zerbinati ha presentato la sua ultima creazione: la linea “Gusto&Equilibro”, innovativi piatti pronti pensati per rispondere alle esigenze nutrizionali e di gusto dei consumatori moderni, sempre più attenti alla qualità ed equilibrio alimentare.

La nuova linea

Si compone di due ricette pensate per offrire un piatto unico a base vegetale con verdure selezionate, cereali nutrienti e legumi ricchi di proprietà benefiche. Una soluzione ideale per chi cerca un pasto veloce, saziante e ben bilanciato, senza rinunciare al piacere di un piatto gustoso. Senza conservanti e a basso contenuto di grassi saturi, entrambe le proposte di Zerbinati Avena con Zucca, Lenticchie e Mandorle e Riso Basmati integrale al Pomodoro con Ceci e Broccoli, sono una fonte preziosa di fibre e proteine.

Le porzioni

Entrambe le proposte della linea sono disponibili in monoporzioni da 300 g, formato sempre più gradito dai consumatori poiché offre diversi vantaggi, come ad esempio la riduzione degli sprechi e la flessibilità, in quanto consente a ogni membro della famiglia di selezionare il proprio piatto in base alle proprie preferenze e di sperimentare nuove ricette e sapori.

Il packaging

Creato per la linea, è contraddistinto da colori tenui e naturali che rimandano al concetto di leggerezza ed equilibrio, garantendo così una buona esposizione e una visibilità distintiva a scaffale. La grafica indica inoltre, con un grafico a torta presente sul fronte, la tipologia e la quantità degli alimenti base presenti all’interno di ciascuna ricetta, facilitando la scelta al consumatore. Anche l’attenzione all’ambiente è elemento caratterizzante della linea “Gusto&Equilibrio”: le confezioni, riciclabili e micro-ondabili, offrono una soluzione responsabile e veloce per il consumatore.