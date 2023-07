Il registro tumori s’adegua alle regole Ue

Approvato all’unanimità dal Consiglio il Regolamento “Norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Piemonte”. Si tratta di un aggiornamento al testo entrato in vigore nel 2016, necessario a seguito dalla nuova normativa europea in materia di dati personali che prevede un funzionamento più dettagliato rispetto alla sicurezza dei dati dei pazienti affetti da tumore.

Il registro tumori

Si tratta di un sistema attivo di raccolta di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione dei dati per la gestione dell’assistenza sanitaria. Il registro misura incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori, descrivendo il rischio della malattia per sede e tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica.

Consente poi di svolgere studi epidemiologici su tempi e distribuzione territoriale dei casi, fattori di rischio, esiti degli interventi di diagnosi precoce, terapie e percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture.

Ha infine lo scopo di monitorare e valutare i dati relativi alla qualità di diagnosi e cure e alla sopravvivenza del pazienti affetti da cancro. Il Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro Tumori è l’Azienda ospedaliera universitaria città della Salute e delle Scienze di Torino, presso cui è istituito il Registro.