Presso lo stabilimento ex-Ilva di Novi Ligure si è tenuto in settimana “Coated”, 2° incontro commerciale ‘Off-the-shelf’* del 2023 di Acciaierie d’Italia. Per assistere alla presentazione delle strategie commerciali, nell’impianto di Novi Ligure si sono riuniti clienti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei. L’evento si è tenuto alla presenza dell’AD di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, che in precedenza aveva incontrato il neo sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere.

*off-the-shelf = in pronta consegna

Nell’occasione, è stato presentato il nuovo prodotto di Acciaierie d’Italia: Luzima®. Si tratta di un coil (bobina) concepito proprio nello stabilimento di Novi, ricoperto da Zinco e Magnesio per renderlo più resistente. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per l’impiego in ambienti aggressivi quali le zone marittime o esposte a contenuti salini e in contesti ad alta concentrazione di ammoniaca, o di SOx come le stalle. Numerose sono infine le possibilità di utilizzo nel settore delle costruzioni, infrastrutture e industria (coperture, strutture edilizie, grondaie, pali, profilati, guardrail, barriere antirumore, pannelli solari, tubazioni, silos, etc.).

Nel corso della mattinata sono intervenuti Andrea Bellicini, Direttore Commerciale e Orlando Rotondi, Coordinatore di Produzione Area Nord, supportati da alcuni tecnici specializzati di Acciaierie d’Italia. I manager hanno sottolineato i punti di forza dello Stabilimento di Novi Ligure e della sua offerta di prodotti “Coated”, oltre alle azioni in essere su tematiche di interesse per la clientela.