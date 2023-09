“Il Piemonte per il tuo cuore”, road show regionale dal 29 settembre. Ad Alessandria il 6-7-ottobre

Dal 29 settembre in Piemonte, come in altre 16 Regioni, saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore (“World Heart Day”), coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus.

La Regione Piemonte, grazie al supporto di Azienda Zero, coinvolgerà e coordinerà le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini, sviluppando il Progetto Road Show “Il Piemonte per il Tuo Cuore”, proposto dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus in tutte le provincie piemontesi.

Il Roadshow

Partirà il 29 settembre da Torino (Piazza San Carlo): fino al 30 settembre un villaggio della prevenzione cardiovascolare, con strutture per consulenze e controlli gratuiti, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani, i rischi delle

dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco, rivolti a studenti e cittadini.

Il Villaggio del Cuore si sposterà il 6/7 ottobre ad Alessandria, il 13/14 ottobre ad Asti, il 20/21 ottobre a Verbania. Nel 2024 farà tappa l’8/9 marzo a Novara, il 15/16 marzo a Vercelli, il 22/23 marzo a Biella, il 29/30 marzo a Cuneo.

Oltre alle ASL e alle Associazioni del terzo settore impegnate in ambito sanitario, nelle diverse piazze saranno presenti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate Volontari, impegnati a diffondere la cultura della defibrillazione precoce insegnando in 3 mosse come salvare una vita con il Progetto Facile Dae.