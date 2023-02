Giornata Mondiale contro il Cancro: parte la campagna informativa contro le ‘fake news’

Medici di Oncologia dell’Ospedale di Alessandria in prima fila per la Giornata Mondiale contro il Cancro, oggi sabato 4 febbraio.

Molte volte ci si affida a ricerche su Internet per avere risposte in merito ai tumori, quando è fondamentale affidarsi a fonti certe come il sito della rete oncologica regionale (www.reteoncologica.it/) oppure direttamente al proprio medico o all’oncologo di riferimento.

Con la campagna di comunicazione l’AO AL si pone l’obiettivo di dare quelle informazioni utili a migliorare le conoscenze dei cittadini e dei pazienti, oltre a sensibilizzare sulle buone pratiche di prevenzione e diagnosi precoce, azioni fondamentali per combattere il cancro.

Sulla prevenzione, per esempio, sono importanti alcune scelte quotidiane tra cui evitare comportamenti a rischio come il fumo e l’abuso di bevande alcoliche, svolgere attività fisica moderata e adottare una corretta alimentazione che sia sana ed equilibrata.

Per quanto riguarda la diagnosi precoce, invece, è fortemente raccomandato partecipare ai programmi di screening per i tumori alla cervice uterina, al colon-retto, alla mammella e al polmone (quest’ultimo attivato recentemente in alcuni centri e su pazienti selezionati) e alle campagne di vaccinazione come quella per il papilloma virus.

La conclusione della dr.ssa Maura Rossi, primario di oncologia, è questa: “Aspetto imprescindibile per la lotta al cancro è la ricerca: sostenerla è fondamentale per migliorare e innovare le terapie ed è anche grazie ad essa che si è giunti a un incremento dei dati di sopravvivenza nei pazienti oncologici”.