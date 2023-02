Si gioca sabato 4 febbraio alle 17.30 allo stadio ‘Mannucci’.

L’ha spiegato bene il ds Cerri, dopo la sconfitta col Rimini, casomai fosse il caso di ripeterlo per i ‘capoccioni’: quest’anno l’Alessandria lotta per salvarsi e il traguardo si può raggiungere anche all’ultima giornata. Che sia una stagione sofferta e tribolata è fin troppo chiaro, ma “non bisogna dimenticare da dove siamo partiti”, ha ribadito il dirigente grigio. Guardando i numeri, la formazione mandrogna da 7 turni alterna sconfitta e vittoria e non pareggia dal 10 dicembre (2-2 a Montevarchi). La trasferta di Pontedera appare ostica, visti i punti in classifica, ma i precedenti sorridono ai grigi …

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 24 punti (6 vinte, 6 pari, 13 perse, gol 21-36), con il 16° attacco e la 17^ difesa. Arriva dalla sconfitta col Rimini (0-1). Nelle 13 gare esterne ha ottenuto 12 punti . L’ultimo modulo presentato da Fabio Rebuffi è il 4-2-3-1 . Squalificati Lombardi, Rota . Miglior marcatore Galeandro (6).



PONTEDERA – Sta al 7° posto con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 6 perse, gol 28-29) ma ha 1 gara in meno (recupero a Pesaro 15 febbraio). Arriva all'1-1 a Siena e nel 2023 è senza vittorie. Nelle 12 gare interne ha fatto 22 punti. Il tecnico Max Canzi (56), che ha sostituito Catalano dopo 6 giornate, utilizza sempre il modulo 3-4-1-2. Squalificato Izzillo. Miglior marcatore Nicastro (7).

I PRECEDENTI

Sono 31 dal 1982 ad oggi, tutti in serie C. Il bilancio generale vede i grigi nettamente in vantaggio: vittorie 11-6, pareggi 14, gol 40-25. All’andata vinse 3-2 il Pontedera dell’esordiente Canzi (10′ Aurelio, 13′ Speranza, 17′ Cioffi, 29′ Catanese, 47′ Pagani). Nelle trasferte toscane l’Alessandria non perde da 10 gare: 5 vinte e 5 pari. L’ultima sconfitta (1-0) risale al 30 novembre 1986. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Valerio Pezzopane (AQ)

Assistenti: Marat Ivanavich Fiore (GE) – Marco Giudice (FR)

4° ufficiale: Sebastian Petrov (RM1)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo uno: PONT-Imolese 2-0 (6 feb ’22). Il sig. Pezzopane, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato i grigi.