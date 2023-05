Venerdì 5 maggio, presso l’Azienda Ospedaliera cittadina, il personale di prevenzione e controllo infezioni ospedaliere, distribuirà gel disinfettante e opuscoli informativi con le regole “Quando e come”. Per visitatori e operatori.

Quanti secondi servono per lavarsi correttamente le mani?

Le mani vanno lavate solo se visibilmente sporche?

Queste e altre domande sono al centro della campagna di sensibilizzazione che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha messo in campo in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani.

L’igiene delle mani

Si può effettuare frizionando con acqua e sapone o soluzione alcolica: una pratica importante per prevenire la diffusione di malattie infettive in ambito ospedaliero e comunitario. È bene ricordare che, a contatto con i pazienti, bisogna evitare di indossare orologi o monili perché ricettacolo di microrganismi, e l’utilizzo dei guanti non preclude il lavaggio delle mani prima e dopo averli indossati.

L’abitudine

È importante lavarsi le mani prima di preparare da mangiare, prima di mangiare, prima e dopo essere stati vicini a qualcuno che è malato, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver cambiato il pannolino a un bambino, dopo aver starnutito o tossito, dopo aver toccato un animale e dopo aver frequentato luoghi affollati o di aggregazione.

Le parole

Paola Toselli, Coordinatore infermieristico della struttura Servizio, Prevenzione, Controllo Infezioni Ospedaliere: “Essere attenti all’igiene delle mani vuol dire avere a cuore la propria salute e quella degli altri. La campagna di sensibilizzazione del 5 maggio sarà rivolta agli operatori sanitari e all’utenza per aumentare la consapevolezza dell’importanza di adesione di tale pratica”.