Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere il tempo dei prossimi giorni.

Venerdì 5 maggio – Cieli poco nuvolosi o velati, possibile formazione di cumuli più compatti sulle Alpi. Deboli rovesci potranno formarsi a ridosso dei rilievi alpini nel corso della giornata. Generalmente asciutto in pianura. Ventilazione debole, in genere occidentale sulle Alpi, assente o di intensità variabile altrove. Temperature in aumento nei valori massimi che saranno compresi tra i 24/26º.

Sabato 6 maggio – Cielo parzialmente nuvoloso sulle pianure, poco nuvoloso sui settori alpini. Deboli rovesci sui settori alpini nel corso della giornata con locali temporali o acquazzoni. Locali sconfinamenti alle adiacenti pianure tra pomeriggio e sera. Ventilazione debole o brezze lungo la catena alpina. Temperature in sensibile aumento con valori simil-estivi, specie nelle pianure centrali, massime che localmente sfioreranno i 27º.

Domenica 7 maggio – Cielo in prevalenza nuvoloso. Nel corso della giornata sarà possibile la formazione di temporali a partire dalle zone alpine e pedemontane, non è escluso il locale coinvolgimento delle pianure tra tardo pomeriggio e sera. Temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità con forti rovesci e raffiche di vento. Ventilazione debole o al più moderata sulle Alpi, da sud ovest, di intensità variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Prossima settimana – La tendenza è verso un tempo variabile, con la possibilità di fugaci rovesci e instabilità diurna, specie sui settori alpini. Temperature che si manterranno miti, sopra le medie stagionali.

Manuel Atzori