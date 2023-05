“Un grazie speciale al Corpo dei Bersaglieri e all’assessore comunale all’Agricoltura e Commercio, Giovanni Berrone, per aver accolto l’invito di Coldiretti e dei produttori di Campagna Amica nel dare il benvenuto a chi da sempre si impegna a portare alti i valori della Bandiera italiana e del Made in italy, promotori di pace alle popolazioni e alla valorizzazione dei paesaggio e della cultura, da sempre al fianco delle istituzioni e della Protezione Civile. L’occasione del Raduno Regionale ad Alessandria è l’occasione per sottolineare il supporto prezioso dato in molteplici occasioni e soprattutto durante il difficile momento del lockdown. Condividiamo e apprezziamo quanto il Comune di Alessandria sta facendo per il recupero della Cittadella, dove i Bersaglieri svolgono un ruolo fondamentale, non solo per la cura del verde ma anche per la gestione del museo delle uniformi storiche custodito nella Caserma Maggiore. Si tratta di un luogo prezioso che deve essere completamente integrato nella vita cittadina”.

Queste le sentite parole del presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco che ha accolto la delegazione di “piume nere” coordinate dal presidente organizzatore Bers. Pietro Bologna in occasione del Raduno Regionale ospitato dalla Città di Alessandria. Un incontro che ha voluto essere un momento di condivisione e di gratitudine e per far conoscere l’angolo di campagna in città che il Mercato Coperto di Campagna Amica rappresenta, dove il rapporto tra produttore e consumatore è alla base di una spesa consapevole.

Un’importante occasione per continuare la raccolta firme a difesa dell’agroalimentare italiano per dire #noalcibosintetico e sostenere una rapida approvazione della legge sul divieto di produzione, commercializzazione e uso del cibo sintetico in Italia.