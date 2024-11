Fegato grasso, ne soffre il 25% degli italiani

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano diagnosi e ricoveri legati a patologie dismetaboliche del fegato. In Italia, circa un italiano su quattro soffre di fegato grasso e il rischio di danno epatico grave è particolarmente elevato per chi è affetto da obesità o diabete. Entro 10 anni potrebbe esserci un incremento significativo di casi di cirrosi o di epatocarcinoma: già oggi, ogni anno in Italia sono 20mila i decessi per malattie croniche del fegato. Studi recenti in proposito sono stati presentati a Roma nel corso del Convegno Nazionale del Club Epatologi Ospedalieri, presieduto da Rodolfo Sacco.

fsc/gsl

Navigazione articoli