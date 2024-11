Anestesiologia in continua evoluzione, le novità degli ultimi anni

MILANO (ITALPRESS) – L’anestesia è una disciplina medica fondamentale per consentire l’esecuzione di interventi chirurgici, esami, terapie dolorose, garantendo al paziente comfort e sicurezza. Il ruolo dell’anestesista è cruciale non solo nel somministrare l’anestesia, ma anche per sorvegliare le funzioni vitali del paziente, e per gestire il dolore seguente all’intervento. L’anestesiologia è in continua evoluzione. Tra le ultime novità ci sono classi di farmaci che riducono il rischio di effetti collaterali e migliorano il recupero post operatorio. In fase di progressivo sviluppo anche le tecniche di anestesia locoregionale avanzata, che sotto la guida dell’ecografo agiscono su specifici centri nervosi, lasciando il paziente vigile e collaborativo. Lo ha detto Alessandra Mondovì, specialista in anestesia, rianimazione, ginecologia e ostetricia presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl

