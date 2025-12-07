Parte oggi nel Monferrato ‘Oro, Incenso e Mirra’, decima mostra itinerante di presepi del territorio

Prende ufficialmente oggi, domenica 7 dicembre, Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, decima edizione, tra Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Cocconato, Frinco, Monale e San Damiano. Dieci anni di cammino, dieci inverni di luce e presepi: ‘Oro Incenso Mirra’ celebra la X edizione con un itinerario diffuso tra paesi, comunità e tradizioni, dal cuore delle colline astigiane alle borgate più raccolte, fino al 6 gennaio 2026.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e BMA Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, ha il patrocinio della Provincia di Asti, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Gal – Basso Monferrato Astigiano. È resa possibile grazie al sostegno della Banca di Asti, del Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria (CSVAA), della Cantina Regionale di Castagnole Monferrato e di Nis Srl.

INFO – Tutte le visite guidate e le attività sono gratuite, salvo diversa indicazione. www.presepinelmonferrato.it | #presepimonferrato

LE PAROLE – Così il presidente dell’associazione, Francesco Marengo:“Visitare i presepi del Monferrato significa entrare in un racconto corale: un viaggio tra borghi illuminati, suoni, profumi e gesti antichi che continuano a unire generazioni diverse intorno alla Natività. ‘Oro Incenso Mirra–Presepi nel Monferrato’ è un invito a riscoprire la meraviglia dell’attesa, a camminare lentamente tra le vie dei paesi, a lasciarsi sorprendere dalla magia semplice e autentica del Natale”.

Bruno Colombo, presidente dell’Ecomuseo BMA, ha aggiunto: “Questo Circuito, unico nel suo genere, arricchisce nel periodo natalizio una vasta area del territorio con un itinerario tematico che favorisce l’attrattività dei nostri paesi in chiave turistica, animando la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali, con eventi popolari che animano le borgate tra folclore, memoria e tradizione”.